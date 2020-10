Joshua Zirkzee is vrijdag voor het eerst opgeroepen voor Jong Oranje. De aanvaller behoort tot de definitieve selectie voor de EK-kwalificatieduels met Jong Gibraltar en Jong Cyprus.

Bondscoach Erwin van de Looi selecteerde 23 spelers. Ajax is hofleverancier met vier spelers: Ryan Gravenberch, Noa Lang, Kjell Scherpen en Perr Schuurs kregen allen een uitnodiging.

Schuurs zat in de voorselectie van het Nederlands elftal, maar viel eerder op vrijdag af. Teun Koopmeiners van AZ, die in deze EK-kwalificatiereeks de aanvoerder van Jong Oranje was, debuteert juist in de definitieve selectie van het grote Oranje.

Ook AZ (Myron Boadu, Calvin Stengs en Dani de Wit) is met drie spelers goed vertegenwoordigd bij Jong Oranje. PSV (Cody Gakpo en Jordan Teze) en FC Utrecht (Justin Hoogma en Maarten Paes) vaardigen twee spelers af.

Jong Oranje op koers voor EK

Jong Oranje neemt het donderdag om 20.00 uur op tegen Jong Gibraltar in De Koel (het stadion van VVV-Venlo) en gaat vijf dagen later, op dinsdag 13 oktober, om 18.00 uur op bezoek bij Jong Cyprus in Larnaca.

Jong Oranje staat er goed voor met het oog op plaatsing voor het EK van volgend jaar. De ploeg van Van de Looi gaat met nog vier wedstrijden te gaan en met zes punten voorsprong op Portugal, dat wel een duel tegoed heeft, aan kop in groep G.

De nummer één van elke poule en de beste nummer twee plaatsen zich rechtstreeks voor het EK onder 21, dat volgend jaar in Hongarije en Slovenië wordt gehouden. De overige nummers twee strijden in play-offs om de vier laatste tickets.