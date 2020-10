Bij de loting voor de groepsfase van de Europa League heeft AZ het zwaar getroffen met onder meer Napoli als tegenstander. PSV werd vrijdag aan PAOK gekoppeld en Feyenoord speelt in de poule tegen CSKA Moskou.

PSV neemt het in groep E verder op tegen het Spaanse Granada en Omonia Nicosia uit Cyprus. AZ treft in groep F ook het Spaanse Real Sociedad en Rijeka uit Kroatië.

Feyenoord moet eveneens naar Kroatië om tegen Dinamo Zagreb te spelen en neemt het in groep K op tegen Wolfsberger AC uit Oostenrijk.

De groepsfase van de Europa League begint op donderdag 22 oktober. De laatste groepswedstrijden worden op 10 december afgewerkt.

PAOK verloor woensdag in de play-offs van de Champions League van FC Krasnodar. (Foto: Pro Shots)

PSV won tweemaal eerder van PAOK

PSV stond begin deze eeuw tweemaal eerder tegen PAOK en dat liep in beide gevallen goed af. In de eerste knock-outronde van de UEFA Cup in het seizoen 2000/2001 won PSV thuis met 3-0 en in Thessaloniki met 0-1.

Een jaar later, in dezelfde ronde van het toernooi, werd uit met 3-2 verloren en thuis met 4-1 gewonnen. Met Diego Biseswar heeft PAOK één Nederlandse speler in zijn selectie.

Granada eindigde afgelopen seizoen als zevende in La Liga en speelt voor het eerst in de clubhistorie Europees. PSV speelde ook nooit eerder tegen Omonia. De club uit Cyprus verloor deze week in de play-offs van de Champions League van het Griekse Olympiacos.

AZ speelde nooit eerder tegen Napoli, Sociedad en Rijeka. De Kroatische club speelde in 2014 in de groepsfase tegen Feyenoord en won thuis met 3-1 en verloor in Rotterdam met 2-0.

CSKA Moskou staat na negen duels derde in de Russische competitie. (Foto: Pro Shots)

Feyenoord won een van drie duels met CSKA

Feyenoord treft met CSKA Moskou een oude bekende. In 1996/1997 waren de Rotterdammers in de eerste ronde van de UEFA Cup te sterk voor de Russen (uit 0-1, thuis 1-1). In 2008 won CSKA in de Europa League met 1-3 in De Kuip.

Feyenoord speelde nooit eerder tegen Dinamo Zagreb of Wolfsberger. De Oostenrijkse club wist zich vorig seizoen pas voor de derde keer in de historie te kwalificeren voor Europees voetbal.