Frank de Boer heeft uit voorzorg meer spelers geselecteerd voor de komende interlands van het Nederlands elftal. De nieuwe bondscoach wil in de drie duels met het oog op het coronavirus geen risico nemen.

Doorgaans bestaat een interlandperiode uit twee wedstrijden, maar deze maand komt Oranje driemaal in actie. "Normaal selecteren we twintig veldspelers en drie keepers. Omdat we nu drie wedstrijden spelen, hebben we er twee veldspelers bij gehaald", zei De Boer vrijdag in een video van de KNVB.

Indien nodig kan hij zijn selectie nog aanvullen: "We hebben ook Jong Oranje dat in de bubbel zit in Zeist, dus daar kunnen we uit putten als er iets gebeurt."

Het Nederlands elftal oefent volgende week woensdag tegen Mexico in de Johan Cruijff ArenA en speelt de zondag en woensdag daarna uitwedstrijden tegen respectievelijk Bosnië en Herzegovina en Italië in de Nations League.

De Boer: "Je wil altijd elf tegen elf kunnen trainen. Je gaat ook naar Bosnië, dus het is lastig om spelers te krijgen als daar iets gebeurt. Dit is wat ons betreft noodzakelijk en zo kunnen we ook een paar andere jongens aan het werk zien."

Teun Koopmeiners zit voor het eerst bij de selectie. (Foto: Pro Shots)

De Boer ziet geen reden voor veel wijzigingen

In de selectie van De Boer zitten weinig verrassingen ten opzichte van de laatste selecties van Ronald Koeman en dat is volgens de nieuwe bondscoach niet meer dan logisch. "Het is goed gegaan onder Koeman. Waarom zou ik dan gelijk de knuppel in de hoenderhok gooien? Dat lijkt me niet handig."

AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners debuteert wel in de selectie en Donyell Malen (PSV), Daley Blind (Ajax) en Steven Berghuis (Feyenoord) keren terug.

"Koopmeiners en Malen kunnen voor de toekomst belangrijk zijn voor Oranje. Dan wil je ze al het gevoel geven wat erbij komt kijken. Ik wil zien hoe ze zich gedragen. Ze kunnen minuten maken, maar zijn vooral voor de toekomst heel belangrijk. Dat geldt ook voor Owen Wijndal", aldus De Boer.