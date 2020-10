Edson Álvarez, Mica Pinto en Glenn Bijl zijn vrijdag vrijgesproken door de tuchtcommissie van de KNVB. Het drietal werd in de afgelopen Eredivisie-speelronde met rood van het veld gestuurd, maar hoeft geen schorsing uit te zitten.

Álvarez kreeg vlak voor rust bij Ajax-Vitesse (2-1) rood omdat hij ter hoogte van de zijlijn op het been van Loïs Openda was gaan staan. Dat ontging scheidsrechter Pol van Boekel in eerste instantie, maar hij werd erop geattendeerd door de videoscheidsrechter (VAR).

De aanklager betaald voetbal wilde Álvarez voor drie duels (waarvan een voorwaardelijk) schorsen, maar Ajax ging in beroep en werd vrijdag dus in het gelijk gesteld door de tuchtcommissie. De middenvelder kan daardoor zondag gewoon in actie komen tijdens FC Groningen-Ajax.

Ook de rode kaarten van Sparta Rotterdam-verdediger Pinto en FC Emmen-verdediger Bijl werden door de KNVB geseponeerd. Zij werden tegen respectievelijk PEC Zwolle en Willem II van het veld gestuurd nadat ze hands hadden gemaakt. Net als bij Álvarez gebeurde dat ook bij Bijl na ingrijpen van de VAR.

Lukkien: 'De VAR slaat echt door'

FC Emmen-trainer Dick Lukkien zet zijn vraagtekens bij de VAR. "Ik ben natuurlijk blij dat we Glenn erbij hebben tegen FC Twente, maar het hele gebeuren klopt gewoon niet. De VAR is bedoeld om het spel eerlijker te maken, om in te grijpen bij duidelijke fouten. Daar ben ik voor", zegt hij tegen VI.

"Maar ik zie de laatste weken dingen langskomen waarbij ik me afvraag waar we mee bezig zijn. De kaart voor Glenn, het buitenspellijntje bij FC Twente - FC Groningen... De VAR slaat echt door. Ik heb laatst Marco van Basten een uitstekend betoog over de VAR horen houden, daar sluit ik me volledig bij aan."

Het is al de vierde keer in dit prille Eredivisie-seizoen dat een speler wordt vrijgesproken door de tuchtcommissie. Dat gebeurde eerder al bij RKC Waalwijk-verdediger Luuk Wouters, die tegen Ajax een rode kaart kreeg wegens het neerhalen van een doorgebroken speler.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie