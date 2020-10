San Diego Loyal-speler Collin Martin noemt het zeer ontroerend dat zijn ploeggenoten besloten van het veld te lopen tijdens de competitiewedstrijd tegen Phoenix Rising. Het duel op het tweede niveau in Amerika werd ontsierd door een vermeende homofobe opmerking jegens Martin.

Het ging bij het duel tussen San Diego Loyal en Phoenix Rising, in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd), vlak voor rust mis. Martin, die twee jaar geleden openlijk uitkwam voor zijn homoseksualiteit, kreeg rood nadat hij bij de scheidsrechter had aangegeven dat een tegenstander een homofobe opmerking naar hem had gemaakt. De arbiter dacht juist dat Martin die opmerking maakte.

San Diego Loyal wilde alleen verder spelen als Phoenix Rising de vermeende boosdoener, Junior Flemmings, van het veld zou halen. Dat gebeurde niet en ook de scheidsrechter deed niets, want hij had de vermeende opmerking jegens Martin niet gehoord. De spelers van San Diego Loyal besloten daarom bij het begin van de tweede helft eerst op één knie te gaan zitten en vervolgens van het veld te stappen, ondanks een 3-1-voorsprong.

Martin, op de foto nog actief als speler van Minnesota United, is ontroerd door de actie van zijn medespelers. "Ze steunden me en wilden een statement maken. We accepteren dit soort gedrag in onze sport niet", zegt de Amerikaan vrijdag tegen de BBC.

"Het is niet de eerste keer dat ik zo'n vreselijke opmerking naar mijn hoofd heb gekregen, maar het is wel de eerste keer in mijn achtjarige loopbaan dat het tijdens een wedstrijd tegen me gezegd wordt."

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de beelden te bekijken.

Martin blij met collectieve beslissing om van veld te stappen

De Jamaicaan Flemmings ontkent dat hij een homofobe opmerking heeft gemaakt jegens Martin. De organisatie van de United Soccer League (USL), het tweede niveau in Amerika, is een onderzoek gestart.

"De collectieve beslissing om van het veld te lopen in solidariteit spreekt enorm veel steun uit richting mij", vervolgt de 25-jarige Martin. "Uiteindelijk hoop ik dat dit weer een voorbeeld kan zijn van hoe we nog een lange weg te gaan hebben om onszelf te onderwijzen."

Vorige week ging het ook al mis bij een duel van San Diego Loyal. Een speler van de club werd racistisch bejegend door Omar Ontiveros, die daarna werd ontslagen door Los Angeles Galaxy, waar hij in het tweede elftal speelde.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de beelden te bekijken.