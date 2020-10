Nederland bezet na de Europese duels van deze week nog altijd de negende plaats op de coëfficiëntenlijst van de UEFA. Ajax, PSV, Feyenoord en AZ kunnen de komende maanden in de groepsfases wel goede zaken doen, want de landen onder Nederland zagen de nodige clubs al uitgeschakeld worden.

Nederland (32,200 punten) begon het Europese seizoen met vijf clubs, maar verloor Willem II in de derde voorronde van de Europa League door een nederlaag tegen Rangers FC. Ook België (achtste met 32,900 punten) en Oostenrijk (tiende met 31,425 punten) hebben nog vier clubs die in Europa actief zijn.

Voor de landen daaronder ziet het er vooralsnog minder rooskleurig uit. Oekraïne steeg wel naar plaats elf (29,100 punten), maar is met Kolos Kovalivka en Desna Chernihiv al twee clubs kwijt en heeft nog drie clubs die Europees actief zijn. Nummer twaalf Turkije en nummer dertien Schotland moeten het met slechts twee clubs in de groepsfases doen en kunnen zo op papier veel minder punten scoren dan Nederland.

Nederland kan ook naar boven kijken, want de achterstand op België is slechts 0,7 punt. Er zit echter geen verschil in de verdeling van Europese tickets tussen de achtste en negende plek op de coëfficiëntenlijst. Voor een extra Champions League-ticket moet Nederland bij de eerste zes staan.

Stand op coëfficiëntenlijst 6. Portugal - 40,949

7. Rusland - 36,549

8. België - 32,900

9. Nederland - 32,200

10. Oostenrijk - 31,425

11. Oekraïne - 29,100

12. Turkije - 28,900

13. Schotland - 28,875

Belangrijk Europees jaar vervalt voor Nederland

Het is voor Nederland extra belangrijk om dit seizoen de nodige Europese punten te pakken. Volgend seizoen valt het Europese jaar 2016/2017 weg en toen pakte Nederland, vooral door het bereiken van de Europa League-finale door Ajax, relatief veel punten: 9,100.

Ook België zal na dit seizoen veel punten verliezen (12,500), maar achtervolgers Oostenrijk (7,375) en Oekraïne (5,500) zullen ten opzichte van Nederland minder punten kwijtraken.

Een plek bij de beste tien op de coëfficiëntenlijst zorgt ervoor dat de landskampioen zich direct plaatst voor de groepsfase van de Champions League. De elfde plek is ook genoeg voor een rechtstreeks ticket, mits de winnaar van het miljoenenbal zich al via de competitie heeft geplaatst.