Bij AC Milan overheerst opluchting nadat het de groepsfase van de Europa League bereikte. De Italianen hadden donderdag een zenuwslopende penaltyserie nodig om af te rekenen met Rio Ave.

Na een 1-1-stand na negentig minuten kwam Rio Ave al snel in de verlenging op voorsprong. Een stunt leek in de maak, maar AC Milan maakte in de 122e minuut de 2-2 via een benutte strafschop van Hakan Çalhanoglu.

In de penaltyserie die volgde, miste Milan-speler Lorenzo Colombo bij 7-7 als eerste, maar Rio Ave kon het karwei niet afmaken. Later slaagden ook doelman Gianluigi Donnarumma en Ismael Bennacer er niet in om te scoren voor Milan, maar ook deze 'matchpoints' wist de Portugese club niet te verzilveren. Nadat Simon Kjaer voor 8-9 had gezorgd uit de twaalfde penalty voor Milan, miste Aderlan Santos namens Rio Ave.

"Dit is echt de eerste keer dat ik zoiets heb meegemaakt", zei een gelukkige AC Milan-coach Stefano Pioli tegen Milan TV. "Of ik bang was? Ik heb altijd hoop gehouden, maar het is hoe dan ook een magische avond."

"Strafschoppen blijven een loterij", vervolgde Pioli. "Dit is een geweldig resultaat, maar we moeten absoluut dingen verbeteren. We denken niet dat we de beste van Italië zijn, maar dit geeft de groep wel een boost."

Aanvaller Brahim Díaz had in de penaltyserie alle vertrouwen in een goede afloop voor AC Milan. "Het is een unieke en onvergetelijke avond. Donnarumma is een geweldige doelman en ik wist dat dat ons naar de overwinning zou leiden, maar we moeten het vanaf nu wel echt beter gaan doen."

