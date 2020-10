Ronald Koeman is zeer te spreken over het spel van zijn FC Barcelona tegen Celta de Vigo. De Catalanen wonnen donderdag met 0-3 en zijn na twee wedstrijden nog zonder puntenverlies in La Liga.

"Ik denk dat we het uitstekend hebben gedaan. Ik ben trots op het team. We hebben hard gewerkt en gedisciplineerd gespeeld", begon Koeman na de wedstrijd in Estadio de Balaídos zijn verhaal tegen Spaanse media.

FC Barcelona won van Celta door doelpunten van Ansu Fati, Lucas Olaza (eigen goal) en Sergi Roberto en speelde vanaf de 42e minuut (bij 0-1) al met tien man door een rode kaart voor Clement Lenglet.

"Zelfs met een man minder creëerden we de beste kansen om te scoren, en daar ben ik erg blij om", vervolgde Koeman. "Het 4-4-1-systeem stond heel compact op het veld en ik denk dat we het in dat opzicht hartstikke goed hebben gedaan. Ik ben trots op de manier waarop we deze overwinning hebben afgedwongen. Dit was een verdiend resultaat."

FC Barcelona kent een goede start van het nieuwe seizoen in Spanje. (Foto: ANP)

Koeman blij met Champions League-loting

FC Barcelona bezet momenteel de vijfde plaats in La Liga, maar is naast Sevilla de enige club die dit seizoen nog foutloos is. "Ja, we zijn goed bezig. Deze resultaten zijn in ons voordeel en nu moeten we hard blijven werken", zei Koeman.

De 57-jarige oefenmeester zag voor de wedstrijd dat zijn ploeg bij de loting voor de groepsfase van de Champions League werd gekoppeld aan Juventus, Dynamo Kiev en Ferencváros. De Nederlander is tevreden met die uitkomst.

"Ik denk dat we blij mogen zijn. Barcelona en Juventus zijn de twee beste teams van de groep, al zullen we het moeten laten zien. We willen en moeten een ronde verder komen en onze tegenstanders respecteren", aldus Koeman.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in La Liga