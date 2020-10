Eran Zahavi kijkt met een geweldig gevoel terug op zijn debuut voor PSV. De spits was donderdag tegen Rosenborg (0-2) in de play-offs voor de groepsfase van de Europa League met een treffer en een assist direct goud waard.

De 33-jarige Zahavi, die door PSV werd overgenomen van het Chinese Guangzhou R&F, moest zijn debuut eerst nog uitstellen. Hij is pas sinds deze week speelgerechtigd doordat het wachten was op de afronding van het papierwerk.

De Israëlische aanvaller had tegen Rosenborg maar 22 minuten nodig om zijn eerste doelpunt voor PSV te maken. "Ik ben nu een van de gelukkigste mensen van Europa. Ik ben heel blij met mijn eerste wedstrijd voor PSV", zei hij na afloop bij PSV TV.

Door de zege op Rosenborg heeft PSV zich geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. De loting daarvan is vrijdag. "We hebben goed gespeeld en voor iedere bal gevochten. Ik denk dat we deze overwinning hebben verdiend."

"Voor mij is ieder doelpunt belangrijk. Zelfs tijdens de training is het belangrijk om te scoren, maar het blijft belangrijker dat het punten oplevert", aldus Zahavi, die naast doelpuntenmaker ook nog de aangever was bij de 0-2 van Cody Gakpo.

