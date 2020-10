PSV, AZ en Feyenoord gaan vrijdag in Genève namens Nederland de koker in bij de loting voor de groepsfase van de Europa League. PSV zit in pot 1, terwijl AZ en Feyenoord het met een plek in pot 3 moeten doen.

Dat PSV tot de beste clubs in pot 1 behoort, is verrassend. De indeling wordt gemaakt op basis van de coëfficiëntenlijst van de UEFA en gelet op die ranking leek een plek in pot 2 vrijwel zeker voor de Eindhovenaren.

Donderdagavond gingen FC Basel, FC Kopenhagen én Sporting CP - clubs die op de coëfficiëntenlijst hoger staan dan PSV - echter verrassend onderuit in de play-offs. Daardoor kwam voor PSV alsnog een plek vrij in pot 1.

Dat is gunstig voor de ploeg van trainer Roger Schmidt, want het betekent dat clubs als Arsenal, Tottenham Hotspur, AS Roma, Napoli, Benfica en Bayer Leverkusen worden ontlopen.

AZ en Feyenoord horen op basis van de punten die ze de laatste jaren in Europa hebben behaald bij de clubs in pot 3, samen met onder meer AC Milan en Rangers FC. Zij komen dus wél een club uit pot 1 tegen.

Potindeling loting Europa League Pot 1: Arsenal, Tottenham Hotspur, AS Roma, Napoli, Benfica, Bayer Leverkusen, Villarreal, CSKA Moskou, SC Braga, KAA Gent, PSV, Celtic

Pot 2: Dinamo Zagreb, Sparta Praag, Slavia Praag, Ludogorets, BSC Young Boys, Rode Ster Belgrado, Rapid Wien, Leicester City, PAOK, Qarabag FK, Standard Luik, Real Sociedad

Pot 3: Granada, AC Milan, AZ, Feyenoord, AEK, Maccabi Tel Aviv, Rangers FC, Molde FK, Hoffenheim, LASK, Hapoel Beer Sheva, Zorya Luhansk

Pot 4: CFR Cluj, Lille OSC, OGC Nice, HNK Rijeka, Dundalk FC, Slovan Liberec, Royal Antwerp FC, Lech Poznan, Sivasspor, Wolfsberger AC, Omonia Nicosia, CSKA Sofia

Poulefase wordt in korte tijd afgewerkt

PSV, AZ en Feyenoord behoren dit seizoen samen met Ajax tot de Nederlandse afvaardiging in Europa. Ajax werd donderdag bij de Champions League-loting gekoppeld aan Liverpool, Atalanta en FC Midtjylland.

Net als in de Champions League wordt de groepsfase van de Europa League vanwege de door de coronacrisis overhoop gegooide kalender versneld afgewerkt. De zes speelrondes zijn op 22 en 29 oktober, 5 en 26 november en 3 en 10 december.

De loting voor de groepsfase van de Europa League in Genève begint vrijdag om 13.00 uur.

Bekijk alle uitslagen in de Europa League