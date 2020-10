Ronald Koeman heeft donderdag ook zijn tweede wedstrijd als trainer van FC Barcelona overtuigend gewonnen. De Spaanse topclub was met 0-3 te sterk voor Celta de Vigo in de tweede speelronde van La Liga.

De overwinning is bijzonder voor Barcelona, want de club won in april 2015 voor het laatst bij Celta. Sindsdien werd er drie keer gelijkgespeeld en drie keer verloren in Galicië.

In belabberde weersomstandigheden was Barcelona de betere ploeg in Estadio Balaídos. Het werd vroeg 0-1 door toptalent Ansu Fati, waarna de score in de tweede helft werd opgevoerd door Lucas Olaza (eigen goal) en Sergi Roberto, die in de slotseconden scoorde na een fraaie actie van Lionel Messi.

Een smetje op de overwinning was dat Barcelona vlak voor rust met een man minder verder moest. Verdediger Clément Lenglet kreeg, tot onbegrip van zijn medespelers en Koeman, zijn tweede gele kaart en dus rood.

Koeman liet Barcelona opnieuw in een 4-2-3-1-systeem aantreden, waarbij hij voor dezelfde namen koos als zondag tegen Villarreal, toen met 4-0 werd gewonnen. Het betekende dat Frenkie de Jong opnieuw een van de twee controlerende middenvelders was.

Komende zondag volgt de eerste échte test voor het Barcelona van Koeman, wanneer Sevilla naar Camp Nou komt. De Europa League-winnaar won donderdag op de valreep met 1-0 van Levante (doelpunt Youssef En Nesyri) en is na twee wedstrijden ook nog foutloos in La Liga.

Ronald Koeman had alle reden tot lachen in Estadio Balaídos. (Foto: ANP)

