Arsenal heeft zich donderdag ten koste van Liverpool geplaatst voor de kwartfinales van de League Cup. 'The Gunners' wonnen op Anfield na strafschoppen van 'The Reds': 4-5.

Ondanks grote kansen aan beide kanten werd er in de reguliere speeltijd niet gescoord, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. Mohamed Elneny miste als eerste namens Arsenal, maar daarna deden Divock Origi en Harry Wilson dat namens Liverpool, waardoor Arsenal alsnog door bekerde.

Bij Liverpool had Virgil van Dijk een basisplaats. Hij werd na een uur spelen gewisseld, waarschijnlijk zoals was afgesproken. Georginio Wijnaldum viel een kwartier voor tijd in en benutte op overtuigende wijze de tweede strafschop van de thuisclub.

Liverpool kan zich door de uitschakeling richten op de Premier League, FA Cup en Champions League. De ploeg van manager Jürgen Klopp werd eerder op donderdag bij de loting voor de groepsfase van het miljoenenbal gekoppeld aan onder meer Ajax.

Fulham en Aston Villa blameerden zich donderdag in de achtste finales van de League Cup tegen een Championship-club. Fulham, waar Kenny Tete ontbrak vanwege een blessure, verloor met liefst 3-0 van Brentford en Aston Villa, waar Anwar El Ghazi aan de aftrap verscheen, met 0-1 van Stoke City.

Eerder bereikten Tottenham Hotspur (na strafschoppen tegen Chelsea), Newcastle United (na strafschoppen tegen Newport County), titelverdediger Manchester City (0-3 tegen Burnley), Manchester United (0-3 tegen Brighton & Hove Albion) en Everton (4-1 tegen West Ham United) de kwartfinales.