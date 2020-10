Wout Weghorst heeft donderdag een flinke tegenvaller geïncasseerd met VfL Wolfsburg. De Bundesliga-club verloor in de laatste minuut met 2-1 bij AEK en liep daarmee Europa League-voetbal mis. Steven Bergwijn droeg met twee assists bij aan een 7-2-zege van Tottenham Hotspur op Maccabi Haifa.

Met Weghorst als basisspeler kwam Wolfsburg op slag van rust op voorsprong via Admir Mehmedi, maar na rust ging het mis. Na de gelijkmaker van André Simões was het Karim Ansarifard die in de slotminuut voor de beslissing zorgde.

Bij Tottenham-Maccabi Haifa was basisspeler Bergwijn de aangever bij de 2-1 van Lucas Moura en de 6-2 van Harry Kane, die daarmee zijn hattrick voltooide. Giovani Lo Celso scoorde twee keer en de zevende goal werd gemaakt door Dele Alli.

Tjaronn Chery, oud-speler van ADO Den Haag en FC Groningen, had na een vroege openingstreffer van Kane nog voor de gelijkmaker gezorgd in Londen.

Steven Bergwijn was belangrijk voor Tottenham Hotspur. (Foto: Pro Shots)

Verlies Basel, Kopenhagen en Sporting goed nieuws voor PSV

Verder gingen FC Basel (1-3 tegen CSKA Sofia), FC Kopenhagen (0-1 tegen HNK Rijeka) en Sporting CP (1-4 tegen LASK) vrij verrassend onderuit in de play-offs en dat is goed nieuws voor PSV.

De resultaten betekenen dat de Eindhovenaren vrijdag in pot 1 zitten bij de loting voor de groepsfase van de Europa League. Ze ontlopen daarmee clubs als Arsenal, Tottenham Hotspur, AS Roma, Napoli, Benfica en Bayer Leverkusen.

Verder overleefde onder meer AC Milan, dat zonder de met het coronavirus besmette Zlatan Ibrahimovic speelde, de play-offs. De Italianen moesten diep gaan: na een 2-2-gelijkspel bij Rio Ave werd de penaltyserie met 9-8 gewonnen.

De loting voor de groepsfase van de Europa League, waarbij naast PSV ook onder meer AZ en Feyenoord in de koker gaan, begint vrijdag om 13.00 uur in Genève.

