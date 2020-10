Roger Schmidt is lovend over PSV, dat zich donderdag overtuigend voor de groepsfase van de Europa League plaatste. De trainer zag dat zijn spelers zich tegen Rosenborg BK (0-2) van hun beste kant lieten zien en in het bijzonder Eran Zahavi.

De onlangs aangetrokken Zahavi liet zich bij zijn debuut direct gelden met een doelpunt en een assist. De 33-jarige spits kreeg nog een paar mogelijkheden op meer.

"We hebben goed verdedigd, omgeschakeld en kansen gecreëerd. En gescoord. Eran maakte in het verleden al veel goals en daarom hebben we hem ook naar PSV gehaald", zei Schmidt na afloop tegen onder meer het Eindhovens Dagblad.

"Hij is ook een echte teamspeler, met enorme eerzucht. Dat draagt hij over op de ploeg. Eran wil winnen en goals maken, maar ik wil ook Donyell Malen complimenteren. Hij heeft zich heel nuttig gemaakt voor de ploeg en gewerkt."

Eran Zahavi na zijn eerste doelpunt in dienst van PSV. (Foto: Pro Shots)

'Invalbeurt Hendrix was beslissend moment'

Schmidt, die Zahavi in de eerste helft en Cody Gakpo na rust zag scoren, had ook lovende woorden over voor Jorrit Hendrix. De middenvelder heeft weinig toekomst bij PSV, maar moest vroeg invallen wegens een blessure bij Ryan Thomas.

"Een beslissend moment. Jorrit heeft een uitstekende wedstrijd gespeeld en was duidelijk heel gemotiveerd. Hij heeft zijn klasse en ervaring gebracht", aldus de Duitse coach.

"Vorige week heb ik hem buiten de ploeg gelaten omdat niet duidelijk was of hij blijft. Als je dan zo reageert, is dat grote klasse."

PSV gaat vrijdag de koker in bij de loting voor de groepsfase van de Europa League, die om 13.00 uur begint in Genève. Door resultaten op andere velden zitten de Eindhovenaren in pot 1, wat betekent dat clubs als Arsenal, Tottenham Hotspur, AS Roma, Napoli, Benfica en Bayer Leverkusen worden ontlopen.

