FC Twente heeft donderdag, enkele dagen voor de transferdeadline, een tegenvaller moeten incasseren. De Enschedeërs zien verdediger Xandro Schenk vertrekken naar Al Batin uit Saoedi-Arabië.

De 27-jarige Schenk had nog een éénjarig contract bij FC Twente. Het is niet bekend hoeveel de club ontvangt voor de speler die in de eerste drie competitiewedstrijden van dit seizoen was verzekerd van een basisplaats en reserveaanvoerder was.

Schenk, die de jeugdopleiding van Ajax doorliep, kwam in de zomer van 2018 over van Go Ahead Eagles. Hij speelde sindsdien 39 officiële wedstrijden voor FC Twente, waarin hij twee doelpunten maakte.

"Ik heb uiteraard een dubbel gevoel bij het vertrek, we zijn goed begonnen en ik heb tot nu toe alles gespeeld. Soms komt er echter iets op je pad, waarvan je denkt: waarom niet? Ik wilde nog graag een keer naar het buitenland en dan is dit een mooie mogelijkheid, het is ook een avontuur", zegt Schenk op de website van FC Twente.

"Ik sluit direct na het weekend al aan bij de nieuwe ploeg. Ik dank de club en de supporters voor de paar fijne jaren in Twente. In mijn eerste jaar keerden we, nadat de club gedegradeerd was, meteen terug in de Eredivisie. Het feest dat we toen met de supporters hebben gevierd zal ik niet snel vergeten."

FC Twente heeft tot en met maandag om een eventuele vervanger te halen voor Schenk. De ploeg van de nieuwe trainer Ron Jans is goed begonnen aan de Eredivisie en staat met zeven punten op de vierde plaats. Zaterdag is FC Emmen de tegenstander in eigen huis.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie