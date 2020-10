PSV heeft donderdag deelname aan de Europa League veiliggesteld. In Trondheim werd de beslissende play-offwedstrijd tegen Rosenborg BK met 0-2 gewonnen, waarbij de onlangs aangetrokken spits Eran Zahavi bij zijn debuut een hoofdrol vervulde met een doelpunt en een assist.

Zahavi opende de score in de 22e minuut met een fraaie kopbal nadat hij enkele minuten eerder al de paal had geraakt. In de tweede helft was hij de aangever bij het tweede PSV-doelpunt, dat op naam kwam van Cody Gakpo.

PSV had de play-offs vorige week bereikt door in de derde voorronde simpel af te rekenen met het Sloveense NS Mura (1-5). De Eindhovenaren kwamen vorig jaar ook uit in de Europa League en strandden toen in de groepsfase.

De overwinning van PSV op Rosenborg betekent dat Nederland dit seizoen met drie clubs is vertegenwoordigd in de Europa League. Feyenoord en AZ waren al zeker van deelname aan het tweede Europese clubtoernooi.

Zahavi laat zich direct zien

Het PSV van trainer Roger Schmidt had donderdag vanaf het begin de overhand in Noorwegen. De wedstrijd begon rommelig, maar het waren de Eindhovenaren die vooral via Zahavi voor het meeste gevaar zorgden. De ervaren spits (33), die vooral in zijn thuisland Israël en China naam maakte als goalgetter, kreeg in de eerste minuten al een kansje op de openingstreffer.

In de negentiende minuut raakte hij bij zijn tweede mogelijkheid de paal, maar bij de derde kans was het niet veel later wel raak. De bal werd voor het doel gebracht door Donyell Malen en Zahavi vond de hoek met een fraaie kopbal.

Gesterkt door het doelpunt ging PSV voor rust op jacht naar meer en was Gakpo met een geblokt schot dichtbij. Vlak voor rust kwam de ploeg van Schmidt ook goed weg, toen de bal na een fraaie inzet van Carlo Holse net voorlangs hobbelde.

Vreugde bij de spelers van PSV na het openingsdoelpunt van Eran Zahavi. (Foto: Pro Shots)

Max valt uit, Gakpo scoort

Ook in de tweede helft was PSV de bovenliggende partij en opnieuw was het Zahavi die de aandacht op zich vestigde. De Israëliër schoot eerst nipt over en leverde later een te zachte inzet af om Rosenborg-keeper André Hansen te verrassen.

Diezelfde Hansen hield ook Malen bij een grote kans van scoren af, maar moest in de 61e minuut toch de tweede PSV-treffer toestaan. Zahavi legde af op Gakpo, die via de binnenkant van de paal raak knalde.

Vlak daarvoor had de 24-voudig landskampioen een tegenvaller geïncasseerd, want linksback Philipp Max - de nieuweling had in zijn eerste PSV-wedstrijden een goede indruk gemaakt - greep naar zijn hamstring en moest zich laten vervangen.

Na het doelpunt van Gakpo had PSV weinig meer te vrezen van Rosenborg, dat het nog wel probeerde, maar zelden echt gevaarlijk werd. De Eindhovenaren, die zelf ook weinig meer klaarspeelden, hoorden later op de avond dat ze door resultaten op andere velden vrijdag bij de loting voor de Europa League-groepsfase in pot 1 zitten. Ze ontlopen daarmee clubs als Arsenal, Tottenham Hotspur, AS Roma, Napoli, Benfica en Bayer Leverkusen.

Bekijk de uitslagen in de Europa League