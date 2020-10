Trainer Erik ten Hag vindt dat Ajax donderdag "heel zwaar" heeft geloot voor de groepsfase van de Champions League. De Amsterdammers nemen het in poule D op tegen Liverpool, Atalanta en FC Midthylland.

"Het had zeker makkelijker gekund. Maar dit is ook een heel mooie uitdaging waar we niet voor weglopen. We willen juist op dit niveau actief zijn. We kijken erg uit naar de wedstrijden", zei Ten Hag op een persconferentie in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax treft met Liverpool de kampioen van Engeland en de winnaar van de Champions League in 2019, met Atalanta de nummer drie van Italië en kwartfinalist van vorig jaar en met Midtjylland de kampioen van Denemarken.

"Atalanta is een pressingmachine. We hebben tegen Vitesse en Eintracht Frankfurt ervaring opgedaan met hun speelstijl waar Nederlandse clubs doorgaans moeite mee hebben, maar Atalanta is nog wel een stukje beter", aldus Ten Hag.

"Liverpool is een tegenpressmachine. Een topteam met topspelers. Dat worden prachtige affiches. Van Midtjylland weet ik het minste af. Ik weet dat ze een opportunistische speelstijl hebben. Je kan deze groep omschrijven als een clash of styles."

Kudus valt uit op training

Ten Hag blikte ook nog vooruit op de uitwedstrijd van zondag tegen FC Groningen in de Eredivisie. Ajax moet het dan waarschijnlijk stellen zonder uitblinker Mohammed Kudus, die deze week een blessure heeft opgelopen op de training.

"Kudus is op dit moment niet wedstrijdfit. We moeten afwachten hoe zich dat ontwikkelt", vertelde Ten Hag, die niet prijs wilde geven hoe hij de eventuele afwezigheid van Kudus gaat opvullen in Groningen.

Perr Schuurs, die zich vorige week tegen Vitesse al snel moest laten vervangen door een schouderblessure, en Ryan Gravenberch, die de afgelopen weken afwezig was om onduidelijke redenen, zijn waarschijnlijk wel beschikbaar.

Dat geldt ook voor Sean Klaiber. De rechtsback, die donderdag werd overgenomen van FC Utrecht, behoort tegen FC Groningen tot de wedstrijdselectie, maar zal plaatsnemen op de reservebank.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie