Robert Lewandowski is donderdag verkozen tot Europees Voetballer van het Jaar. De aanvaller van Bayern München is de opvolger van Virgil van Dijk, die vorig jaar de Men's Player of the Year Award ontving.

Lewandowski kreeg na afloop van de loting voor de groepsfase van de Champions League in Nyon, waar de prijs werd toebedeeld, de voorkeur boven Bayern-doelman Manuel Neuer en Manchester City-middenvelder Kevin De Bruyne.

De 32-jarige Pool kende een geweldig seizoen. Hij won met Bayern München de landstitel, DFB-Pokal, Duitse supercup en Champions League en maakte liefst 55 doelpunten in 47 officiële wedstrijden.

Naast Van Dijk en dus Lewandowski kroonden de afgelopen jaren ook Lionel Messi (2011 en 2015), Cristiano Ronaldo (2014, 2016 en 2017), Andrés Iniesta (2012) en Franck Ribéry (2013) zich tot Europees Voetballer van het Jaar.

Harder Europees Voetbalster van het Jaar

Pernille Harder werd verkozen tot Europees Voetbalster van het Jaar. De aanvaller van Chelsea, die deze zomer voor een recordbedrag in het vrouwenvoetbal overkwam van VfL Wolfsburg, troefde Olympique Lyon-verdediger Wendie Renard en Lyon-middenvelder Lucy Bronze af.

De UEFA-prijzen, die sinds 2011 worden uitgereikt en alleen kunnen gaan naar voetballers en voetbalsters die voor een Europese club spelen, staat los van de Gouden Bal van het Franse tijdschrift France Football en de titel Speler van het Jaar van de FIFA.

In Nyon werden donderdag ook de beste spelers per positie gekozen. Die eer viel bij de mannen Neuer (doelman), Joshua Kimmich van Bayern (verdediger), De Bruyne (middenvelder) en Lewandowski (aanvaller) te beurt en bij de vrouwen Sarah Bouhaddi (keeper) van Lyon, Renard (verdediger), Dzsenifer Marozsán (middenvelder) van Lyon en Harder (aanvaller).