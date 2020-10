PSV begint donderdag met Eran Zahavi in de basis aan de belangrijke uitwedstrijd tegen Rosenborg BK in de play-offs van de Europa League. De 33-jarige Israëlische aanvaller maakt daarmee zijn debuut voor de Eindhovenaren.

Zahavi kwam bijna twee weken geleden transfervrij over van het Chinese Guangzhou R&F, maar hij is pas sinds deze week speelgerechtigd omdat het wachten was op het afronden van het papierwerk.

De basisplaats van Zahavi, die bekendstaat als een goalgetter, gaat ten koste van Bruma, die afgelopen zondag nog aan de aftrap verscheen tegen Heracles Almelo (1-1), maar toen een matige indruk achterliet.

Trainer Roger Schmidt heeft naar aanleiding van het duel met Heracles nog een aantal wijzigingen doorgevoerd. Donyell Malen, Ryan Thomas en Olivier Boscagli vervangen Mohamed Ihattaren, Michal Sadílek en Nick Viergever.

Winnaar plaatst zich voor groepsfase

Rosenborg-PSV vangt donderdag om 19.00 uur aan in het lege Lerkendal Stadion, er is geen publiek welkom door de coronamaatregelen. De wedstrijd staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Davide Massa.

Beide ploegen kwamen elkaar vorig seizoen ook al tegen in de groepsfase van de Europa League. PSV won toen in Noorwegen eenvoudig met 1-4, mede door twee doelpunten van Malen, en in Eindhoven werd het 1-1.

De play-offs van de Europa League worden in tegenstelling tot de voorgaande jaren beslist over één duel. De winnaar plaatst zich voor de groepsfase en de verliezer grijpt naast het spelen van Europees voetbal.

Opstelling Rosenborg BK: Hansen; Hedenstad, Reginiussen, Eyjolfsson, Konate; Henriksen, Zachariassen, Skjelbred; Holse, Islamovic, Adegbenro.

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli, Max; Rosario, Thomas, Mauro Júnior; Malen, Zahavi, Gakpo.

