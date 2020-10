Sean Klaiber heeft donderdag bij zijn presentatie als aankoop van Ajax toegegeven dat het niet verstandig was om twee jaar geleden te zeggen dat hij FC Utrecht nooit zou verruilen voor de Amsterdammers.

"Ik zat toen nog vol adrenaline na een wedstrijd en je hebt de rivaliteit tussen beide clubs. Het is nooit slim om te zeggen, daarbij moet ik het maar laten. Het is aan mij om op het veld te laten zien dat ik van waarde kan zijn", zei Klaiber tegen Ajax TV.

Klaiber tekende een driejarig contract bij Ajax. De club betaalt naar verluidt een transfersom van zo'n 5 miljoen euro voor de 26-jarige rechtsback, die de opvolger is van de naar FC Barcelona vertrokken Sergiño Dest.

"Dit is natuurlijk een heel trots moment, voor mij en voor mijn gezin. Alles is in een stroomversnelling gegaan. Als zo'n topclub geïnteresseerd in je is, dan doet dat wat met je", aldus Klaiber, die sinds 2007 uitkwam voor FC Utrecht.

'Ik ben er klaar voor'

Klaiber wordt in de Johan Cruijff ArenA herenigd met trainer Erik ten Hag, met wie hij in het verleden samenwerkte bij FC Utrecht. Hij moet de concurrentie aangaan met Noussair Mazraoui, die in de eerste duels van dit seizoen de vaste rechtsback was.

"In elk team heb je concurrentie, zeker bij topclubs. Dat is normaal. Ik neem nu na dertien jaar FC Utrecht een heel andere afslag, maar ik ben er klaar voor", vertelde Klaiber, die rugnummer 5 gaat dragen bij Ajax.

Klaiber kan zondag zijn debuut maken voor Ajax. De koploper van de Eredivisie, die nog zonder puntenverlies is, gaat dan op bezoek bij FC Groningen, dat drie punten pakte in de eerste drie speelrondes.