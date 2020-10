Sergiño Dest leek lange tijd op weg naar Bayern München, maar hij koos uiteindelijk voor een transfer van Ajax naar FC Barcelona. De negentienjarige rechtsback verwacht bij de club van trainer Ronald Koeman meer wedstrijden te kunnen spelen.

"Ik heb naar de voor- en nadelen van beide clubs gekeken en ik denk dat er op dit moment meer kansen op speeltijd liggen bij Barcelona dan bij Bayern", zegt Dest in een afscheidsinterview met Ajax TV. "Er is bij 'Barça' een Nederlandse trainer en er is net een rechtsback weggegaan (Nelson Semedo, red.)."

De Amerikaans international tekende donderdag een contract voor vijf jaar bij FC Barcelona. De Catalanen betalen 21,23 miljoen euro aan Ajax. Dat bedrag kan door bonussen nog met 5 miljoen euro oplopen.

Dest werd de afgelopen maanden vooral in verband gebracht met een vertrek naar Champions League-winnaar Bayern. Na de komst van Koeman en vooral na het vertrek van Semedo naar Wolverhampton Wanderers sloeg Barcelona alsnog toe.

"Koeman heeft me niet in het Nederlands elftal weten te krijgen, maar nu wel naar Barcelona", zegt Dest, die vorig jaar het Amerikaans elftal verkoos boven Oranje, met een lach. "Hij weet dat ik rechts- en linksback kan spelen en heeft goede plannen met mij. De trainer heeft er vertrouwen in en ik ook, dat is het belangrijkste."

'Afscheid bij Ajax was emotioneel'

Dest vond het ondanks zijn toptransfer naar een van de grootste clubs ter wereld niet makkelijk om afscheid te nemen van Ajax, de club waar hij op zijn elfde in de jeugdopleiding kwam en waarvoor hij tot 38 officiële wedstrijden kwam.

"Natuurlijk ben ik blij dat ik deze kans heb gekregen, maar het is wel emotioneel. Ik begin Ajax nu al te missen. Ik heb hier bijna de helft van mijn leven doorgebracht en heb heel veel mooie herinneringen aan deze club."

Dest nam deze week in de kleedkamer afscheid van zijn ploeggenoten bij Ajax. "De trainer (Erik ten Hag, red.) liet me opstaan en vervolgens was het wel stilletjes. De jongens waren blij voor me, maar het was ook wel een shock. Het was een bijzonder moment, maar het was ook heel moeilijk."

De verdediger erkent dat hij al op jonge leeftijd voor een vertrek uit Nederland kiest. "Maar ik geloof heel erg in mezelf. Ik weet wat ik kan en houd van uitdagingen. Daarom heb ik deze keuze gemaakt."