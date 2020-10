Harry Maguire is donderdag teruggekeerd in de selectie van de Engelse nationale ploeg. De verdediger van Manchester United is in genade aangenomen door bondscoach Gareth Southgate nadat hij in augustus werd veroordeeld voor zware mishandeling tijdens zijn vakantie in Griekenland.

Maguire werd toen gearresteerd op het eiland Mikonos, omdat hij betrokken was bij een vechtpartij. Hij moest twee dagen in de cel doorbrengen en kreeg uiteindelijk een celstraf van 21 maanden en 10 dagen opgelegd wegens verzet tegen de agenten en meerdere pogingen tot omkoping na zijn arrestatie.

De 27-jarige speler hoefde de straf niet uit te zitten, omdat het een gevangenisstraf van twee jaar of minder is en het zijn eerste overtreding in Griekenland betrof, maar hij werd wel uit de selectie van Engeland gezet voor de Nations League-duels met IJsland en Denemarken.

Maguire mag zich echter nu wel weer melden bij de 'Three Lions' voor de oefenwedstrijd tegen Wales (8 oktober) en de Nations League-duels met België (11 oktober) en Denemarken (14 oktober), die allemaal worden afgewerkt op Wembley.

Phil Foden en Mason Greenwood zijn nog niet welkom. De middenvelder van Manchester City en de aanvaller van Manchester United werden na de wedstrijd in IJsland naar huis gestuurd omdat ze in het hotel hadden afgesproken met twee IJslandse vrouwen en daarmee de coronaregels overtraden.

Everton-aanvaller Dominic Calvert-Lewin, die de afgelopen weken aan de lopende band scoorde, Arsenal-verdediger Bukayo Saka en Leicester City-middenvelder Harvey Barnes debuteren in de selectie. Liverpool-middenvelder Jordan Henderson en Chelsea-verdediger Ben Chilwell zijn hersteld van blessures.

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de Nations League