Ajax-aanvaller Zakaria Labyad en Vitesse-speler Oussama Tannane zijn donderdag na lange tijd weer opgeroepen voor het Marokkaanse elftal. Ajacied Edson Álvarez is opgenomen in de Mexicaanse selectie voor het debuut van bondscoach Frank de Boer bij Oranje.

Vahid Halilhodzic, de bondscoach van Marokko, nam in totaal vier Eredivisie-spelers op in zijn 26-koppige selectie voor de oefenwedstrijden tegen Senegal (9 oktober) en Democratische Republiek Congo (13 oktober).

Willem II-middenvelder Driess Saddiki (24) is voor het eerst opgeroepen, terwijl Ajax-verdediger Noussair Mazraoui er zoals te doen gebruikelijk bij zit. Met Hakim Ziyech (Chelsea) en Sofyan Amrabat (Fiorentina) koos Halilhodzic ook twee voormalig Eredivisie-spelers.

De 27-jarige Labyad, die dit seizoen een basisplek heeft veroverd bij Ajax, debuteerde al in 2012 voor Marokko, maar sindsdien kwam hij in nog maar drie andere wedstrijden in actie voor de 'Leeuwen van de Atlas'. Zijn laatste interland dateert van maart 2018.

Tannane (26) staat op negen interlands. Zijn laatste duel voor Marokko was in oktober 2017. De vleugelspeler is dit seizoen goed begonnen bij Vitesse, met één goal in drie Eredivisie-duels.

Mexico met Guardado en Lozano

De Mexicaanse bondscoach Gerardo Martino maakte zijn 26 namen voor de oefeninterland tegen het Nederlands elftal (7 oktober in de lege Johan Cruijff ArenA) bekend.

Ajacied Álvarez kan in het voor hem bekende stadion zijn 32e interland spelen. Oud-PSV'ers Andrés Guardado (Real Betis) en Hirving Lozano (Napoli) zijn ook opgeroepen voor de debuutwedstrijd van De Boer.

De oud-international werd vorige week aangesteld als de bondscoach van Oranje als opvolger van de naar FC Barcelona vertrokken Ronald Koeman. Het duel met Mexico geldt als voorbereiding op de Nations League-wedstrijden tegen Bosnië en Herzegovina (11 oktober) en Italië (14 oktober).