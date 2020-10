Maurice Steijn zal vrijdagavond niet op de bank zitten als NAC Breda het in de Keuken Kampioen Divisie opneemt tegen Jong Ajax. De coach van de Brabanders is mogelijk in aanraking geweest met iemand die positief is getest op het coronavirus en verblijft daarom uit voorzorg in thuisquarantaine.

De 46-jarige Steijn is inmiddels wel getest, maar die uitslag is nog niet binnen. Heel veel maakt dat niet uit, want ook bij een negatieve test moet Steijn uit voorzorg in quarantaine blijven.

Dat betekent dat de Hagenaar sowieso het thuisduel met Jong Ajax mist. Mogelijk moet hij ook de uitwedstrijd tegen De Graafschap op 9 oktober aan zich voorbij laten gaan, maar dat is nog niet duidelijk.

Hans Visser, de assistent-trainer van Steijn, zal vrijdag in het Rat Verlegh Stadion tegen de beloften van Ajax (aftrap 21.00 uur) de honneurs waarnemen.

Steijn is met NAC uitstekend aan het seizoen begonnen. De 'Parel van het Zuiden' wist tot dusver alle vijf duels van de competitie te winnen en gaat dan ook aan kop in de Keuken Kampioen Divisie. Naaste belager Almere City heeft twee punten minder.

