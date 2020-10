Manager Ole Gunnar Solskjaer benadrukt dat Donny van de Beek dit seizoen een belangrijke rol gaat spelen bij Manchester United. De aankoop heeft nog geen basisplaats gekregen in de Premier League, maar stond woensdagavond wel weer aan de aftrap bij een League Cup-wedstrijd.

De 23-jarige Van de Beek, die een maand geleden voor 39 miljoen euro overkwam van Ajax, toonde zijn waarde door in het achtstefinaleduel met Brighton & Hove Albion (0-3-zege) met een fraai hakje de assist te geven op de 0-2 van Juan Mata.

"Donny klopt nadrukkelijk op de deur", zei Solskjaer na de wedstrijd over de kansen op meer speeltijd voor Van de Beek. "Hij heeft heel veel voetbalintelligentie en heeft tot nu toe in elk duel laten zien dat hij veel kwaliteiten heeft. Hij beweegt zo slim en speelt simpel maar effectief."

Van de Beek is tot dusver de enige aankoop van Manchester United voor dit seizoen en daarom gaat het in de Engelse kranten de afgelopen weken regelmatig over zijn tot nu toe relatief geringe speeltijd.

De Nederlander staat na drie speelrondes in de Premier League op 24 minuten in twee duels, omdat Solskjaer voorlopig vasthoudt aan het middenveld dat in de tweede helft van vorig seizoen succesvol was (Paul Pogba, Nemanja Matic en Bruno Fernandes, met Scott McTominay als eerste alternatief). Van de Beek, die bij zijn competitiedebuut tegen Crystal Palace (1-3-nederlaag) direct een goal maakte, stond al wel twee keer in de basis in de League Cup.

"We weten hoeveel wedstrijden we dit seizoen nog hebben, dus Donny zal een essentiële rol gaan spelen", voorspelde Solskjaer, die er bovendien op wees dat Van de Beek ook als hangende linksbuiten kan spelen in het 4-2-3-1-systeem van United. "Donny kan op heel veel verschillende posities uit de voeten, dat is een kracht van hem. Zo'n speler wil je als coach altijd in je ploeg hebben."

Donny van de Beek en Manchester United spelen zondag in de Premier League een thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur. (Foto: Pro Shots)

