VVV-Venlo heeft zich donderdag voor de rest van dit seizoen versterkt met Zinédine Machach. De 24-jarige middenvelder, die vernoemd is naar Real Madrid-trainer Zinédine Zidane, wordt gehuurd van Napoli.

VVV-Venlo heeft ook een optie tot koop bedongen in het huurcontract van Machach, die in Italië een contract tot medio 2022 heeft. De Fransman, die in januari 2018 overstapte van Toulouse naar Napoli, werd de afgelopen jaren al verhuurd aan de kleine Italiaanse clubs Carpi, Crotone en Cosenza.

"Zinédine is een creatieve middenvelder die beschikt over inzicht en oog heeft voor de steekpass", zegt technisch manager Stan Valckx op de site van VVV.

"Bij Toulouse en Napoli heeft hij natuurlijk een fantastische leerschool gehad. Daarnaast heeft hij in de Ligue 1 in Frankrijk én de Serie B in Italië de nodige wedstrijden gespeeld."

Machach kwam vorig seizoen namens Cosenza tot één goal en één assist in achttien duels in de Serie B, het tweede niveau in Italië. In totaal staat hij in zijn carrière op drie goals en drie assists in 74 competitiewedstrijden.

De spelmaker is net als zijn naamgenoot Zidane geboren in Marseille en van Algerijns-Marokkaanse afkomst. "In mijn geboortejaar 1996 speelde Zidane nog voor Girondins de Bordeaux. Mijn broer was een voetbalfan en vroeg mijn moeder om mij de naam Zinédine te geven", verklaarde Machach drie jaar geleden zijn voornaam.