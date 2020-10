Mohamed Rayhi vertrekt per direct bij Sparta Rotterdam. De Eredivisionist heeft met de Saoedische club Al Batin een akkoord bereikt over een transfersom voor de aanvaller.

De transfer hing al enige tijd in de lucht. Rayhi kwam zaterdag nog wel in actie tegen PEC Zwolle (4-0-verlies), maar gaf na de wedstrijd aan dat hij "puur voor het geld" graag een avontuur in Saoedi-Arabië aan zou willen gaan.

Het duurde even voordat Sparta de gewenste bankgarantie van Al Batin had ontvangen, maar die is inmiddels binnen. De 26-jarige Rayhi neemt donderdag afscheid van zijn ploeggenoten en reist daarna naar zijn nieuwe club om de transfer af te ronden. Het is niet bekend welk bedrag Sparta ontvangt voor de aanvaller.

"Ik heb 2,5 jaar bij een hele mooie club gespeeld, maar zoals ik al heb aangegeven is dit een kans in mijn carrière die ik niet kan weigeren", aldus Rayhi op de website van Sparta. "Ik ben dan ook blij dat de clubs er toch uit zijn gekomen en ik deze stap kan maken."

De voormalig jeugdinternational van Oranje droeg sinds de zomer van 2018 het shirt van Sparta, waarmee hij in zijn eerste seizoen direct promotie naar de Eredivisie afdwong. Hij speelde in totaal 64 officiële duels voor de Rotterdammers en scoorde twintig keer.

Rayhi, die nog tot medio 2022 onder contract stond bij Sparta, doorliep de jeugdopleiding van PSV, maar maakte nooit zijn debuut in de hoofdmacht. Na enkele seizoen bij Jong PSV droeg Rayhi tussen 2015 en 2018 ook nog het shirt van NEC.