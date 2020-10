Trainer Gian Piero Gasperini had woensdagavond mooie woorden over voor Hans Hateboer en Atalanta. De club uit de Serie A won mede dankzij een treffer van de Nederlander met 1-4 bij concurrent Lazio.

Hateboer ging na een half uur spelen mee naar voren en schoot een voorzet van Robin Gosens snoeihard in het doel. Het was zijn tweede treffer van het seizoen, want de vijfvoudig Oranje-international kwam zaterdag ook al tot scoren in het uitduel met Torino (2-4-zege).

"We maakten tegen Lazio veel doelpunten door goed teamwerk", zei Gasperini woensdagavond tegen Sky Italia. "Je verwacht dat de goals van 'Papu' (Alejandro Gómez, red.) komen, maar dat Hateboer twee wedstrijden op rij scoort geeft aan hoezeer dit team is gegroeid."

"Onze ambitie is dat iedereen in de ploeg goed kan voetballen. We zullen dan ook nooit stoppen met het werken aan de techniek van de spelers. Op dat punt hebben we ons in de laatste jaren sterk verbeterd, dus het is niet dat we alleen maar hard rennen."

Overigens kwam spits Gómez nog wel twee keer tot scoren in Rome. De Argentijn tekende voor de 0-3 en de 1-4 - Gosens had na tien minuten al voor de openingstreffer gezorgd - waardoor Atalanta ook in de tweede wedstrijd van het seizoen vier keer wist te scoren.

De nummer vier van afgelopen seizoen wordt door de sterke seizoensstart direct met de titel in verband gebracht, maar de 26-jarige Hateboer vindt dat voorbarig. "Onze ploeg is niet veel veranderd sinds de vorige keer en daardoor hebben we veel vertrouwen. Maar het is nog te vroeg om over het kampioenschap te praten."

