Donny van de Beek heeft Manchester United woensdagavond in de achtste finales van de League Cup met een fraaie assist aan een 0-3-overwinning bij Brighton & Hove Albion geholpen. In Spanje boekte Real Madrid een moeizame thuiszege op Real Valladolid: 1-0.

Van de Beek leverde in de 73e minuut de assist op de 0-2 van Juan Mata voor Manchester United in het League Cup-duel met Brighton. De Oranje-international bereidde de treffer van de Spanjaard voor met een fraai hakje.

Scott McTominay en Paul Pogba maakten de andere treffers voor United. Van de Beek deed de hele wedstrijd mee bij de bezoekers, waar Timothy Fosu-Mensah op de bank bleef. Joël Veltman was bij Brighton eveneens negentig minuten van de partij.

Newcastle United ontsnapte aan een blamage tegen Newport County. De ploeg uit Wales die uitkomt in de League Two, het vierde niveau in Engeland, werd pas na strafschoppen verslagen, nadat de wedstrijd na reguliere speeltijd in 1-1 eindigde.

Spits Tristan Abrahams maakte al in de vijfde minuut het openingsdoelpunt voor Newport. Pas in de 87e minuut zorgde Jonjo Shelvey voor de gelijkmaker van de Premier League-club. Na de reguliere speeltijd volgde direct een strafschoppenserie, waarin Joelinton faalde namens Newcastle en vervolgens twee spelers van Newport misten.

Manchester City kende een eenvoudige avond op bezoek bij Burnley: 0-3. Raheem Sterling scoorde tweemaal en Ferrán Torres bepaalde de eindstand voor City, waarbij Nathan Aké een kwartier voor tijd inviel. Erik Pieters maakte de negentig minuten vol bij Burnley. Everton bereikte de kwartfinales ten koste van West Ham United: 4-1.

Vinícius Júnior viert zijn winnende treffer tegen Real Valladolid. (Foto: Pro Shots)

Vinícius matchwinner bij Real Madrid

In Spanje maakte Vinícius Júnior halverwege de tweede helft het enige doelpunt voor Real Madrid tegen Real Valladolid. De Braziliaan kreeg de bal met wat geluk via de verdediging van de bezoekers voor zijn voeten en bedacht zich geen moment. In de slotfase was Luka Modric nog dicht bij de 2-0, maar zijn schot belandde op de paal.

Real staat na drie competitieduels op zeven punten. 'De Koninklijke' begon het seizoen anderhalve week geleden met een gelijkspel bij Real Sociedad (0-0) en won afgelopen weekend bij Real Betis (2-3).

Atlético Madrid liep bij het bescheiden SD Huesca tegen het eerste puntenverlies van het seizoen aan: 0-0. Luis Suárez, die zondag als invaller tweemaal scoorde bij zijn debuut tegen Granada (6-1), maakte zijn basisdebuut voor de Madrilenen en werd na een uur gewisseld.

Na rust kreeg de van Barcelona overgekomen aanvaller de beste kans van de wedstrijd toen hij alleen voor Andrés Fernández opdook, maar Suárez kon de doelman niet voorbij dribbelen. In de laatste minuut redde Fernández ook nog bij een goede kans voor João Félix.

Luis Suárez kon het verschil niet maken voor Atlético Madrid. (Foto: Pro Shots)

