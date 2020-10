Bayern München heeft woensdagavond voor de achtste keer de Duitse supercup gewonnen. De regerend landskampioen was op eigen veld met 3-2 te sterk voor Borussia Dortmund bij de laatste wedstrijd van de vrouwelijke toparbiter Bibiana Steinhaus.

Bayern leek aanvankelijk op weg naar een eenvoudige zege. 'Der Rekordmeister' stond na iets meer dan een half uur met 2-0 voor dankzij treffers van Corentin Tolisso en Thomas Müller.

Tolisso opende in de achttiende minuut de score door Dortmund-doelman Marwin Hitz in twee instanties te passeren. Zijn eerste inzet belandde via de keeper op de lat, waarna hij de bal van dichtbij in het lege doel tikte. Müller kopte in de 32e minuut raak uit een afgemeten voorzet van Alphonso Davies.

In de slotfase van de eerste helft bracht Dortmund de spanning terug via een doelpunt van Julian Brandt. De aanvaller rondde een snelle aanval van 'Die Borussen' af met een hard schot. Erling Haaland tekende tien minuten na rust voor de gelijkmaker na een prachtige pass door het midden van Thomas Delaney.

Joshua Kimmich bezorgde Bayern in de slotfase van de wedstrijd alsnog de overwinning. De middenvelder tikte de bal al vallend met links binnen, nadat zijn eerste inzet nog werd gekeerd door Hitz. Direct na de 3-2 kwam Joshua Zirkzee binnen de lijnen bij de formatie uit München, die de winst niet meer weggaf.

Bayern München viert de winnende treffer van Joshua Kimmich. (Foto: Pro Shots)

Steinhaus fluit haar laatste wedstrijd

Met acht Duitse supercups is Bayern recordhouder. De club veroverde de prijs eerder in 1987, 1990, 2010, 2012, 2016, 2017 en 2018. Dortmund is met zes supercups de nummer twee op de lijst.

Eerder op de dag kondigde Steinhaus aan dat ze in München haar laatste wedstrijd zou fluiten. Ze werd in 2017 de eerste vrouwelijke arbiter in de Bundesliga en leidde sindsdien 23 duels op het hoogste niveau in Duitsland.

"Na een zeer constructief gesprek met scheidsrechtersbaas Lutz Michael Fröhlich en nadat ik veel factoren zorgvuldig heb afgewogen, heb ik besloten om mijn nationale en internationale carrière als scheidsrechter te beëindigen", verklaarde Steinhaus haar keuze om te stoppen.

Bibiana Steinhaus stond voor het laatst als scheidsrechter op het veld. (Foto: Pro Shots)