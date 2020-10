Neymar en Álvaro González worden door de Ligue 1 niet bestraft wegens vermeend racisme. De spelers kregen het met elkaar aan de stok bij het verhitte duel tussen Paris Saint-Germain en Olympique Marseille (0-1).

"Na de zaak te hebben onderzocht en de spelers en vertegenwoordigers van de clubs te hebben gehoord, meldt de tuchtcommissie dat er onvoldoende overtuigend bewijs is voor racisme van González tegen Neymar of andersom", meldt de Ligue 1 woensdag in een verklaring.

Aan het einde van de competitiewedstrijd liepen de gemoederen twee weken geleden hoog op. Na een vechtpartij op het veld kregen vijf spelers een rode kaart, onder wie Neymar. Hij werd voor twee duels geschorst, zijn ploeggenoot Layvin Kurzawa werd met zes duels uitsluiting het zwaarst gestraft.

Ángel di Maria kreeg geen rood, maar de Argentijn werd op basis van tv-beelden voor vier duels geschorst wegens spugen.

Na afloop vertelde Neymar dat de ruzie ontstond na een racistische opmerking van González. Vanuit Marseille werd later ook Neymar beschuldigd van racistische uitspraken.

