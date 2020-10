Hans Hateboer heeft Atalanta woensdag in de Serie A met een fraaie treffer aan een 1-4-overwinning bij Lazio geholpen. Eerder op de avond viel Jeroen Zoet geblesseerd uit in het met 0-2 gewonnen uitduel van Spezia met Udinese.

Hateboer zorgde in de 32e minuut met een prachtige volley uit een voorzet van Robin Gosens voor de 0-2 van Atalanta tegen Lazio. De oud-speler van Heracles Almelo had de score zelf in de tiende minuut geopend.

Alejandro Gómez maakte de andere twee treffers van Atalanta, waarbij Hateboer de hele wedstrijd speelde en Marten de Roon (kort na rust) en Sam Lammers (in de slotfase) invielen. Felipe Caicedo redde de eer voor Lazio, waarbij Djavan Anderson in de tweede helft inviel en Bobby Adekanye op de bank bleef.

Bij Spezia viel Zoet na iets meer dan een uur spelen met vermoedelijk een liesblessure uit. De elfvoudig Oranje-international trapte tegen Udinese na iets meer dan een uur spelen de bal weg en ging vervolgens naar de grond. Zijn plek onder de lat werd ingenomen door de Braziliaan Rafael.

Ondanks de blessure van Zoet boekte Spezia tegen Udinese wel de eerste zege ooit in de Serie A, dankzij twee doelpunten van Andrey Galabinov. Halverwege de tweede helft kwam de promovendus met tien man te staan door een tweede gele kaart voor Claudio Terzi.

Hidde ter Avest speelde het hele duel mee bij Udinese, waarbij Marvin Zeegelaar na ruim een uur werd gewisseld voor Thomas Ouwejan.

Jeroen Zoet viel in de tweede helft geblesseerd uit bij Spezia. (Foto: Pro Shots)

Eenvoudige zege Inter bij Benevento

Inter kende een makkelijke avond op bezoek bij Benevento. Na een half uur leidden de 'Nerazzurri' al met 0-3 door twee treffers van Romelu Lukaku en één van Roberto Gagliardini.

Gianluca Caprari deed daarna wat terug voor de thuisploeg, maar nog voor rust breidde Achraf Hakimi de marge weer uit. In de tweede helft maakte Lautaro Martínez de vijfde voor Inter en bepaalde Caprari de eindstand.

Stefan de Vrij deed de hele wedstrijd mee bij Inter, dat na twee duels nog zonder puntenverlies is.

Internazionale viert de vijfde goal tegen Benevento. (Foto: Pro Shots)

