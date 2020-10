PSV-trainer Roger Schmidt wil nog niet kwijt of Eran Zahavi donderdag in de play-off van de Europa League tegen Rosenborg BK een basisplaats krijgt. De Israëlische spits is anderhalve week na zijn komst speelgerechtigd voor de Eindhovenaren.

"Daar ben ik blij mee, omdat hij nu al bijna twee weken bij de groep is", zegt Schmidt op de persconferentie in de aanloop naar het duel in Noorwegen. "We wisten dat het even zou kunnen duren, maar nu is het dan rond."

"Of hij gaat starten? Dat beslis ik vandaag nog niet, maar morgen in alle rust", liet de Duitser weten. "Voor hem was het de afgelopen weken lastig, omdat hij ontzettend gemotiveerd is om zichzelf te laten zien."

PSV nam Zahavi eerder deze maand transfervrij over van het Chinese Guangzhou R&F, de club van trainer Giovanni van Bronckhorst. Er moest echter nog gewacht worden op de administratieve afhandeling van de transfer vanuit China, waardoor de aanvaller het Europa League-duel met het Sloveense NS Mura (1-5-zege) en de competitiewedstrijd met Heracles Almelo (1-1) miste.

'We moeten meer op basisdingen gefocust zijn'

Schmidt verwacht dat de confrontatie met Rosenborg een fysiek gevecht wordt. "Wij zullen met alles wat we hebben strijden, omdat we een mooi internationaal seizoen willen beleven. Vorige week in Slovenië hadden we ook zo'n wedstrijd en toen hebben we het uitstekend gedaan. Ik ben ervan overtuigd dat mijn spelers weten hoe belangrijk het duel met Rosenborg voor de club en voor ons is."

Bij een overwinning op de Noren verzekert PSV zich van een plek in de groepsfase in de Europa League. Het gelijkspel tegen Heracles van afgelopen zondag zorgde er in ieder geval voor dat de ploeg van Schmidt wakker werd geschud.

"Uit die wedstrijd kunnen we veel dingen halen die van belang zijn", aldus Schmidt. "Natuurlijk wordt het een ander duel en is het een heel andere situatie, maar tegen Heracles hebben we gezien wat er gevraagd wordt. We moeten nog meer op de basisdingen gefocust zijn, tweede ballen zien te winnen en gedisciplineerd blijven."

De play-off in de Europa League tussen Rosenborg BK en PSV begint donderdag om 19.00 uur in het Lerkendal Stadion in Trondheim en staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Davide Massa.