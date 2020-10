Bibiana Steinhaus heeft woensdag aangekondigd dat ze later op de avond haar laatste wedstrijd fluit. De vrouwelijke toparbiter heeft de leiding bij het duel om de Duitse supercup tussen Bayern München en Borussia Dortmund.

Op de website van de DFB wil de 41-jarige Steinhaus slechts summier toelichting geven op haar plotselinge afscheid. "Zoals zoveel mensen heb ik in de coronatijd over een aantal dingen nagedacht", aldus de scheidsrechter.

"Na een zeer constructief gesprek met scheidsrechtersbaas Lutz Michael Fröhlich en nadat ik veel factoren zorgvuldig heb afgewogen, heb ik besloten om mijn nationale en internationale carrière als scheidsrechter te beëindigen", zegt Steinhaus.

Ze werd in 2017 de eerste vrouwelijke arbiter in de Bundesliga en leidde sindsdien 23 duels op het hoogste niveau in Duitsland. In 2011 leidde ze de finale van het WK voor vrouwen in Duitsland tussen de Verenigde Staten en Japan (Japan won na strafschoppen) en een jaar later floot ze in Londen de olympische finale tussen dezelfde ploegen (2-1-zege VS).

Het duel om de Duitse supercup tussen Bayern en Dortmund in de Allianz Arena begint woensdagavond om 20.30 uur. "Ik hoop dat alle aandacht vanavond naar de wedstrijd zal gaan en niet naar mij", zegt Steinhaus. "Te zijner tijd zal ik meer gedetailleerd ingaan op de redenen van mijn afscheid."