Eran Zahavi is woensdag opgenomen in de selectie van PSV voor de wedstrijd tegen Rosenborg BK. De Eindhovenaren strijden donderdag in Noorwegen om een plek in het hoofdtoernooi van de Europa League.

De 33-jarige Zahavi, die de laatste jaren indruk maakte door veel te scoren in zijn thuisland Israël en China, werd anderhalve week geleden voor twee jaar vastgelegd.

De 54-voudig international wachtte sindsdien op de administratieve afhandeling van de transfer, wat betekende dat hij de wedstrijden tegen NS Mura en Heracles Almelo moest missen. Alles is nu afgerond.

PSV-trainer Roger Schmidt kan in Trondheim nog niet beschikken over de maandag aangetrokken Ibrahim Sangaré. Ook de geblesseerde Érick Gutiérrez en Maxi Romero ontbreken in de 21-koppige selectie.

Het play-offduel tussen Rosenborg BK en PSV begint donderdag om 19.00 uur. Net als in de voorrondes wordt er slechts één wedstrijd gespeeld.

Als PSV wint, dan gaan de Eindhovenaren vrijdag als derde Nederlandse club de koker in bij de loting voor de groepsfase van de Europa League. Feyenoord en AZ zijn al zeker van een plek in het hoofdtoernooi.

Bekijk het programma in de Europa League