Eric Dier van Tottenham Hotspur zorgde dinsdag in het League Cup-duel met Chelsea voor een opmerkelijk moment door ineens de catacomben in te rennen. De middenvelder haastte zich in de tweede helft naar binnen voor een toiletbezoek.

Het incident leverde bijzondere beelden op: een geërgerde Tottenham-manager José Mourinho liep achter Dier aan om te zien wat de Engelsman van plan was. Niet veel later meldden ze zich weer op het veld.

"Ik speelde zondag en nu weer, dat was niet makkelijk. Misschien had dat ermee te maken dat ik in de tweede helft even naar binnen moest rennen", zei Dier na afloop tegen Sky Sports.

"Mourinho was er niet blij mee, maar ik kon er echt niets aan doen. De natuur riep. Toen ik van het veld was kreeg Chelsea een kans, maar gelukkig werd er niet gescoord."

Mourinho nam Dier naderhand echter niets kwalijk. "Hij moest heel nodig. Ik achtervolgde hem om ervoor te zorgen dat ik hem zo snel mogelijk weer terug zou hebben. Hij was de afgelopen twee wedstrijden een voorbeeld voor iedereen."

Chelsea leidde met 0-1 op het moment dat Dier het veld verliet. Na de gelijkmaker van Erik Lamela kwam het aan op strafschoppen, die door de 'Spurs' beter werden genomen.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor de beelden van het opmerkelijke incident met Eric Dier en José Mourinho.