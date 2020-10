Lionel Messi heeft er spijt van dat hij deze zomer voor veel onrust zorgde bij FC Barcelona door een transferverzoek in te dienen. De sterspeler is klaar met alle onrust binnen de club en roept op tot eenheid.

"We moeten daar nu een streep onder zetten. We moeten een eenheid vormen en ervan uitgaan dat het beste nog moet komen", zegt Messi woensdag in een interview met SPORT.

"Ik neem de verantwoordelijkheid voor mijn fouten, als het al fouten waren, die uiteindelijk alleen waren bedoeld om Barcelona beter en sterker te maken."

Messi liet de clubleiding van FC Barcelona, waarmee hij al langer op gespannen voet leefde, na een zeer teleurstellend seizoen weten dat hij wilde vertrekken. Toen een transfer ingewikkeld bleek, besloot hij toch te blijven bij de club waar hij al bijna twintig jaar speelt. Nu is de aanvaller weer vol goede moed.

"Passie en motivatie zijn de enige voorwaarden om iets te bereiken", zegt hij. "Tegen de fans wil ik zeggen: alles wat ik heb gezegd of gedaan, was altijd in het belang van de club."

Barcelona beleeft een roerige zomer. Naast de zaak-Messi moest trainer Quique Setién plaatsmaken voor Ronald Koeman, die sindsdien aan een nieuw elftal bouwt. Verder vertrok een deel van het bestuur en werd er een motie van wantrouwen ingediend tegen voorzitter Josep Maria Bartomeu.

