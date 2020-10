Ajax heeft met FC Utrecht een akkoord over de transfersom van Sean Klaiber bereikt, zo melden het AD, De Telegraaf en VI dinsdagavond. De rechtsback moet er zelf nog wel uit zien te komen met de Amsterdammers.

Naar verluidt maakt Ajax circa 5 miljoen euro over voor de 26-jarige Klaiber en kan dat bedrag door bonussen nog iets oplopen. De geboren Nieuwegeiner staat nog tot medio 2022 onder contract in de Domstad.

Klaiber wordt bij Ajax de opvolger van Sergiño Dest, die op het punt staat de Eredivisie-koploper voor circa 20 miljoen euro te verlaten voor FC Barcelona. De Amerikaans international arriveerde dinsdagavond al in Catalonië om zijn transfer af te ronden.

Voor Klaiber betekent een overstap naar Ajax een hereniging met trainer Erik ten Hag, die de vleugelverdediger onder zijn hoede had toen hij nog coach van FC Utrecht was. Eerder verliet Zakaria Labyad de Domstedelingen al voor de Amsterdammers.

Bij Ajax moet Klaiber met Noussair Mazraoui de concurrentiestrijd aangaan. De Marokkaans international kreeg in de eerste duels van het seizoen van Ten Hag de voorkeur boven Dest op de rechtsbackpositie.

Sean Klaiber is op weg van FC Utrecht naar Ajax. (Foto: Pro Shots)

Klaiber al jaren vaste kracht bij FC Utrecht

Klaiber maakte begin 2014 zijn debuut in de hoofdmacht van FC Utrecht en speelde in totaal 153 officiële wedstrijden voor de Eredivisionist. In de tweede helft van het seizoen 2014/2015 werd hij verhuurd aan FC Dordrecht.

Vanaf het seizoen 2017/2018 is Klaiber een vaste kracht bij FC Utrecht. Hij deed dit seizoen ook negentig minuten mee in de competitiewedstrijden tegen VVV-Venlo (1-1) - waarin hij scoorde - en RKC Waalwijk (3-1-winst).

Mogelijk is Klaiber niet de enige speler die Ajax voor het verstrijken van de transferdeadline op 6 oktober nog weet te halen. De Amsterdammers zouden ook concrete interesse hebben in Davy Klaassen, die op dit moment onder contract staat bij Werder Bremen. Hij ligt nog tot medio 2022 vast bij de Bundesliga-club.

Ajax versterkte zich de afgelopen maanden al met aanvaller Antony (São Paulo), doelman Maarten Stekelenburg (Everton) en middenvelder Mohammed Kudus (FC Nordsjaelland).