Dynamo Kiev heeft dinsdagavond zonder problemen de groepsfase van de Champions League bereikt. De Oekraïense topclub was in de return van de play-offs met 3-0 te sterk voor KAA Gent. Ook het Hongaarse Ferencváros en Olympiacos verzekerden zich van een ticket voor het miljoenenbal.

Dynamo Kiev kende een uitstekende start op eigen veld, want na negen minuten stond het al 1-0. Mede door halfslachtig verdedigen bij Gent kon Vladyslav Supriaha voorgeven en Vitaliy Buyalskyi tikte de bal achter zijn standbeen het doel in.

Gent incasseerde in de 36e minuut op knullige wijze de tweede treffer. Igor Plastun kopte de bal onfortuinlijk op zijn eigen arm en veroorzaakte een strafschop, die Carlos de Pena feilloos verzilverde. Vlak daarna ging de bal opnieuw op de stip na een overtreding van Michael Ngadeu-Ngadjui, maar aan dat moment ging een buitenspelsituatie vooraf.

De tweede penalty voor Kiev kwam er na rust alsnog. Verdediger Núrio hield Supriaha opzichtig vast in het strafschopgebied en voormalig Telstar-speler Gerson Rodrigues maakte geen fout van 11 meter. Gent drong daarna nog wel aan, maar de eretreffer bleef uit.

Ook Ferencváros en Olympiacos naar groepsfase CL

Dynamo Kiev, dat in de derde voorronde van de Champions League AZ uitschakelde, was in de heenwedstrijd in België al met 1-2 te sterk voor Gent en gaat donderdag de koker in voor de loting van de groepsfase.

Datzelfde geldt voor het Hongaarse Ferencváros en Olympiacos, die in hun return in de play-offs tegen respectievelijk Molde en Omonia Nicosia doelpuntloos gelijkspeelden. Molde-Ferencváros was vorige week in 3-3 geëindigd en Olympiacos won het heenduel met Omonia Nicosia met 2-0.

Ferencváros keert 25 jaar na zijn laatste optreden terug in de Champions League. Nog nooit was een club zo lang afwezig voordat het weer mocht deelnemen.

Woensdag staan de laatste drie wedstrijden in de play-offs op het programma: FC Midtjylland-Slavia Praag, Red Bull Salzburg-Maccabi Tel Aviv en PAOK-FC Krasnodar. De winnaars van de play-offs komen in pot 3 en pot 4 terecht en kunnen bij Ajax in de poule komen. De Amsterdammers zitten in pot 2.