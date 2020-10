Tottenham Hotspur heeft dinsdagavond ten koste van Chelsea de kwartfinales van de League Cup bereikt. In het lege Tottenham Hotspur Stadium werd het 1-1, waarna de thuisploeg de strafschoppen beter nam.

Nadat de eerste negen penalty's benut werden, schoot voormalig Vitesse-speler Mason Mount op de paal namens Chelsea.

Steven Bergwijn was er al niet meer bij toen de strafschoppen genomen werden, want hij speelde alleen de eerste 75 minuten mee. Chelsea moet het nog altijd zonder Hakim Ziyech doen. De van Ajax overgekomen spelmaker traint inmiddels wel weer individueel na een knieblessure.

Het is na drie nederlagen voor het eerst dat manager José Mourinho een onderling duel met Frank Lampard in winst omzet. Beide trainers lieten dinsdagavond een speler debuteren.

Bij de 'Spurs' startte de van Real Madrid overgekomen linksback Sergio Reguilón in de basis. Édouard Mendy stond onder de lat bij Chelsea. De Senegalees werd vorige week van Rennes overgenomen na een reeks fouten van doelman Kepa Arrizabalaga.

Édouard Mendy werd pas laat gepasseerd bij zijn debuut voor Chelsea. (Foto: Pro Shots)

Eerste goal zomeraanwinst Werner

Een andere zomeraanwinst opende na negentien minuten de score. Timo Werner schoot van 16 meter hard en laag raak. De spits die voor 53 miljoen euro van RB Leipzig werd overgenomen maakte zo zijn eerste treffer na drie competitieduels zonder goals.

Daarna hield Mendy Chelsea op de been met knappe reddingen na inzetten van Erik Lamela en Reguilón. Kort voor tijd scoorde Lamela wel, toen hij van dichtbij een voorzet van Reguilón binnentikte.

Na de reguliere speeltijd werd er geen verlenging gespeeld, maar werden direct strafschoppen genomen. Mendy slaagde er niet in om een heldenrol voor zich op te eisen en werd vijf keer gepasseerd vanaf de stip, voordat Mount miste.

Voor Tottenham was het de tweede wedstrijd in een reeks van drie duels in vijf dagen tijd. Zondag werd in de Premier League met 1-1 gelijkgespeeld tegen Newcastle United en donderdag staat er opnieuw een thuisduel op het programma. Dan speelt de ploeg tegen Maccabi Haifa in de play-offs van de Europa League.