PSV Vrouwen heeft dinsdag het inhaalduel met VV Alkmaar met liefst 5-1 gewonnen. Daardoor blijft de ploeg van trainer Sander Luiten ongeslagen in de Vrouwen Eredivisie.

De wedstrijd tussen PSV en Alkmaar zou eigenlijk in de eerste speelronde worden afgewerkt. Maar vanwege een aantal coronabesmettingen bij de Eindhovense ploeg werd het duel uitgesteld.

Binnen 22 minuten was het dinsdag al 3-0 op De Herdgang, waar wegens coronamaatregelen geen publiek welkom was. Naomi Pattiwael, Aniek Nouwen en Joëlle Smits tekenden voor de vroege treffers.

Na rust scoorden Oranje-internationals Smits en Nouwen opnieuw. De treffer van Smits was de vijfhonderdste in alle competities voor het vrouwenteam van PSV, dat in 2012 werd opgericht. In de slotfase maakte Sanne Koopman de eretreffer van VV Alkmaar.

Net als Ajax is PSV na twee duels nog zonder puntenverlies, het doelsaldo van Ajax is iets beter. De ploegen spelen zondag in Amsterdam tegen elkaar.

