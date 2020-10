Roda JC heeft dinsdagavond in de Keuken Kampioen Divisie een overwinning uit handen gegeven tegen FC Eindhoven. De ploeg uit Kerkrade ging na een doelpuntrijke openingsfase met 2-3 aan de leiding, maar incasseerde in de slotminuten de gelijkmaker.

Na 23 minuten was er al vijf keer gescoord in het voor publiek gesloten Jan Louwers Stadion. FC Eindhoven kwam na acht minuten op voorsprong via Hugo Botermans, maar Roda JC maakte een minuut later al gelijk en liep door goals van Roland Alberg (waarvan één penalty) zelfs verder weg bij de thuisploeg.

Het slotakkoord van de doelpuntrijke openingsfase werd verzorgd door Kaj de Rooij, wiens schot via Roda-aanvoerder Kees Luijckx in het doel belandde. Na die aansluitingstreffer leek er niet meer gescoord te worden in Eindhoven, maar Iker Pozo zorgde in de 89e minuut met een afstandsschot voor de gelijkmaker.

Roda JC verzuimde zo de vierde zege van het seizoen te boeken. De ploeg van trainer Remond Strijbosch staat nu gedeeld vierde met een achterstand van vijf punten op koploper NAC Breda. FC Eindhoven komt op acht punten en bezet de zevende plek.

FC Eindhoven-Roda JC was het eerste duel in het betaald voetbal van dit seizoen waar geen publiek bij aanwezig mocht zijn. Minister-president Mark Rutte kondigde maandagavond aan dat alle wedstrijden in de amateur- en profsport de komende drie weken (vanaf dinsdag 18.00 uur) zonder toeschouwers afgewerkt moeten worden.

Roda JC gaf in de slotminuten de overwinning uit handen. (Foto: Pro Shots)

