Ajax heeft afgelopen seizoen ondanks de coronacrisis een nettowinst van 20,7 miljoen euro geboekt. Dat is voor een groot deel te danken aan de transfer van Matthijs de Ligt voor 75 miljoen euro naar Juventus.

Vanwege de coronacrisis en de mindere Europese prestaties zag Ajax de omzet in het boekjaar 2019/2020 teruglopen met 37,2 miljoen naar 162,3 miljoen. De kosten stegen met twee ton naar 165,4 miljoen.

Dat kleine verlies werd ruimschoots goedgemaakt op de transfermarkt. Ajax verkocht in het afgelopen boekjaar onder anderen De Ligt en Kasper Dolberg (aan OGC Nice) voor in totaal 84,5 miljoen. De transfer van Frenkie de Jong voor 70 miljoen euro naar FC Barcelona werd nog meegenomen in het boekjaar 2018/2019.

Na aftrek van inkomende transfers en belastingen blijft er een nettowinst van 20,7 miljoen over voor de Amsterdammers. Het eigen vermogen van de club stijgt met 18,8 miljoen euro naar 228,8 miljoen euro.

Jaar eerder boekte Ajax recordcijfers

De cijfers zijn wat minder rooskleurig dan die van het seizoen 2018/2019, het beste boekjaar uit de clubgeschiedenis.

Ajax haalde toen de halve finales van de Champions League en verkocht onder anderen De Jong, Justin Kluivert, Maximilian Wöber en Daley Sinkgraven. In dat jaar noteerde de club een nettowinst van 51,9 miljoen euro.