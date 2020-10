De KNVB heeft dinsdag benadrukt dat al het amateurvoetbal in de komende drie weken doorgaat, ook al werden de coronamaatregelen maandagavond flink aangescherpt door de overheid.

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) lieten weten dat contactsporten blijven toegestaan, al is er geen publiek welkom en gaan kantines op slot. De KNVB heeft nu besloten geen streep te zetten door het amateurvoetbal.

De voetbalbond laat weten dat het veilig en verantwoord is om te blijven sporten en dat sportkoepel NOC*NSF en alle andere sportbonden in Nederland - ook zij hebben laten weten dat er gewoon gesport kan blijven worden - er hetzelfde overdenken.

"We zijn blij dat we kunnen blijven voetballen, maar dit heeft wel enorme financiële consequenties voor de clubs en doet het verenigingsleven onwijs veel pijn", zegt Jan-Dirk van der Zee namens de KNVB.

"We ontkomen helaas niet aan deze maatregelen. We gaan ervan uit dat, als iedereen zich aan de nieuwe maatregelen houdt, de sportparken en kantines over drie weken weer veilig open kunnen gaan voor publiek."

Veel sportverenigingen worden financieel flink getroffen door de nieuwe coronamaatregelen. NOC*NSF is van plan om opnieuw een beroep te doen op overheidssteun.