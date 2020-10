Ajax heeft het schikkingsvoorstel van de KNVB voor Edson Álvarez niet geaccepteerd. De voetbalbond wil de middenvelder voor drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk, schorsen naar aanleiding van zijn rode kaart zaterdag in het thuisduel met Vitesse (2-1).

Álvarez werd op slag van rust van het veld gestuurd, omdat hij ter hoogte van de zijlijn op het been van Loïs Openda was gaan staan. Dat ontging scheidsrechter Pol van Boekel in eerste instantie, maar hij werd erop geattendeerd door de videoscheidsrechter (VAR).

De KNVB eiste daarop een uitsluiting van twee wedstrijden, maar daar is Ajax het niet mee eens. De Amsterdammers laten de zaak donderdag op het bondsbureau in Zeist voorleggen aan de tuchtcommissie. Die kan besluiten dat de prent eventueel wordt geseponeerd.

Ajax-trainer Erik ten Hag reageerde na afloop van het duel met Vitesse verbolgen op de rode kaart van Álvarez. "Ik begreep er niets van toen het gebeurde. Het is een duel waarbij Álvarez voor de bal gaat. Dit is absoluut geen rode kaart, het heeft niets met gemeen spel te maken."

Sparta Rotterdam is niet akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel van één wedstrijd schorsing voor Mica Pinto vanwege de rode kaart die hij zaterdag ontving in het uitduel met PEC Zwolle (4-0). De verdediger maakte vlak voor rust bij een hoekschop hands op de doellijn.

VVV-Venlo legde zich wel neer bij het schikkingsvoorstel van drie wedstrijden schorsing waarvan één voorwaardelijk voor Tobias Pachonik en Simon Janssen. De verdediger en de middenvelder kregen zaterdag beiden rood in het uitduel met sc Heerenveen (1-0).

