FC Barcelona heeft tot vrijdag de tijd om Memphis Depay over te nemen van Olympique Lyon. Jean-Michel Aulas, de voorzitter van de Franse topclub, wil na die tijd geen spelers meer laten gaan.

Memphis wordt al lange tijd in verband gebracht met een overstap naar FC Barcelona, waar Ronald Koeman trainer is. Bij Lyon wordt ook spelmaker Houssem Aouar gelinkt aan een vertrek.

"We hebben de speler verteld dat er geen transfer zal plaatsvinden als er voor vrijdag niets is afgerond. Voor ons ligt de deadline dus op vrijdag", zegt Aulas tegen Téléfoot.

Officieel sluit de transfermarkt in Frankrijk op 5 oktober, maar zo lang wil Aulas dus niet meer wachten. Het is onduidelijk of Barcelona vóór vrijdag in staat is om Memphis vast te leggen.

Barcelona zou onlangs al een akkoord hebben bereikt met Lyon voor een bedrag van maximaal 32 miljoen euro, maar niet kunnen voldoen aan voorwaarden die door de Spaanse regering zijn gesteld.

La Liga-clubs die bij de overheid een beroep op looncompensatie hebben gedaan, mogen namelijk slechts de helft van de inkomsten uitgeven aan transfers. Barcelona zou dat nog niet hebben kunnen aantonen.

Memphis heeft nog contract voor een jaar

Mogelijk biedt een verlaging van de vraagprijs voor Memphis alsnog uitkomst. Sportkrant L'Équipe schrijft dinsdag dat Lyon inmiddels bereid is om de aanvaller van Oranje voor 12,5 miljoen euro van de hand te doen.

De 26-jarige Memphis heeft nog een contract voor een jaar in Frankrijk, wat betekent dat Lyon hem deze zomer moet verkopen om nog iets aan hem te verdienen.

Barcelona haalt met Sergiño Dest zeer waarschijnlijk in ieder geval een andere Nederlander binnen. Naar verluidt is een transfer van de Ajax-rechtsback voor 20 miljoen euro rond en wordt hij snel gepresenteerd.