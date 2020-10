Liverpool-manager Jurgen Klopp vindt niet per se dat zijn ploeg in de openingsfase van de Premier League een signaal heeft afgegeven aan de concurrentie. De regerend kampioen won maandag van Arsenal (3-1), na eerder al Chelsea (0-2) te hebben verslagen.

"Wij maken geen statements, om eerlijk te zijn. Tijdens een persconferentie moet ik dat wel telkens doen omdat jullie me vragen stellen, maar daarnaast spelen we gewoon voetbal en willen we wedstrijden winnen. Dat is tot dusver aardig gelukt", zei Klopp na afloop.

Liverpool begon het seizoen nog met een nederlaag na strafschoppen tegen Arsenal in de strijd om het Community Shield, maar is vooralsnog ongenaakbaar in de Premier League. De 'Reds' begonnen de competitie met een spectaculaire 4-3-zege op Leeds United en zijn dus nog zonder puntenverlies.

"Het was van tevoren duidelijk dat Chelsea erg sterk zou zijn. En Arsenal heeft vleugels gekregen door de winst van de FA Cup en het Community Shield. Toen ik het programma zag dacht ik dus ook: zo, dat wordt lastig. Maar we hebben ons erdoorheen geslagen. Het is nu zaak om constant te blijven", aldus Klopp.

'Liverpool heeft gewoon een hoger niveau'

Voor Arsenal betekende het verlies tegen Liverpool de eerste domper van dit seizoen. De 'Gunners' kenden net als Liverpool een perfecte start van de Premier League, maar kwamen op Anfield duidelijk tekort en slaagden er niet in een verrassende 0-1-voorsprong vast te houden.

"Liverpool heeft gewoon een hoger niveau en is veel verder in de ontwikkeling", vertelde Arsenal-manager Mikel Arteta. "Dat is een gevolg van het goede werk van vele jaren. Wij staan pas aan het begin. We zijn in onze huidige samenstelling eigenlijk pas een jaar bezig. We moeten nog groeien. Dat is logisch."

"Een groot deel van de selectie van Liverpool is al vijf jaar bij elkaar en in die periode hebben de spelers met dezelfde trainer gewerkt. Samen zijn ze uitgegroeid tot het beste elftal van de Premier League. Maar twee of drie jaar geleden konden ze nog niet wat ze nu kunnen."

