De Eredivisie CV baalt er flink van dat er in de komende drie weken geen publiek welkom is bij wedstrijden in het betaald voetbal. Voorzitter Jan de Jong vindt dat er met twee maten wordt gemeten.

"Waarom mag je niet naar het voetbal met een paar duizend man, maar kunnen we wel met vier-, vijfduizend mensen naar de Efteling?", vroeg De Jong zich maandagavond af in de talkshow Jinek.

"Het voetbal past zich aan en accepteert het, maar kreeg juist complimenten omdat het alles uitstekend voor elkaar heeft. Alles wordt geregeld en getest. Laat het voetbal een onderdeel zijn van de oplossing en niet van het probleem."

De maatregel gaat in op dinsdag om 18.00 uur en geldt tot 20 oktober, waarna er door het kabinet opnieuw naar de situatie gekeken zal worden. De clubs lopen in de komende weken veel geld mis.

"We gaan ervan uit dat we over drie weken weer verder kunnen en dat we kunnen opschalen naar meer publiek", aldus De Jong. "Het kan niet oneindig duren. Als dit het hele seizoen doorgaat, dan zullen acht tot tien clubs echt in paniek en de problemen raken."

De KNVB uitte direct na de bekendmaking van de maatregelen al zijn zorgen in een verklaring, die ook werd ondertekend door De Jong namens de Eredivisie CV en door Marc Boele, directeur van de Coöperatie Eerste Divisie.