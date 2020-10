Ajax werkt aan een terugkeer van Davy Klaassen. De Amsterdammers hebben zich naar verluidt bij Werder Bremen gemeld voor de 27-jarige middenvelder. Daarnaast wordt geprobeerd Sean Klaiber over te nemen van FC Utrecht.

Dat melden De Telegraaf en VI maandag. Werder Bremen en FC Utrecht zouden officieel op de hoogte zijn gesteld en een eerste bod is in de maak.

De 27-jarige Klaassen doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde er tussen 2011 en 2017 in de hoofdmacht. Vervolgens streek hij na een mislukt avontuur bij Everton neer bij Werder Bremen. Daar heeft de middenvelder nog een contract tot medio 2022. De verwachting is dat Ajax snel om de tafel gaat met de Bundesliga-club.

Klaassen is sinds kort weer in beeld bij het Nederlands elftal. De geboren Hilversummer maakt voor het eerst in lange tijd weer deel uit van de voorselectie van Oranje.

Ajax slaagde er twee jaar geleden met Daley Blind in om een in een topcompetitie actieve speler te verleiden terug te keren op het oude nest. De verdediger maakte toen de overstap van Manchester United.

Klaiber moet opvolger Dest worden

Met Klaiber hoopt Ajax de opvolger van Sergiño Dest in huis te halen. De Amerikaanse rechtsback staat op het punt om te tekenen bij FC Barcelona, nadat de clubs al akkoord zijn over een transfersom.

De 26-jarige Klaiber speelde bij FC Utrecht onder de huidige Ajax-trainer Erik ten Hag. De verdediger heeft in de Domstad nog een contract tot medio 2022. Bij Ajax zal hij de concurrentie voor de rechtsbackpositie aan moeten gaan met Noussair Mazraoui.

Zien we Sean Klaiber terug in het shirt van Ajax? (Foto: Pro Shots)