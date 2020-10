Het coronavirus grijpt bij Serie A-club Genoa steeds verder om zich heen. In totaal zijn veertien personen uit de spelersgroep en staf positief getest op COVID-19, meldt Gazzetta dello Sport.

Afgelopen weekend werd bij oud-Ajacied Lasse Schöne en doelman Mattia Perin het virus vastgesteld. Zij ontbraken daardoor in de uitwedstrijd tegen Napoli, die door Genoa met 6-0 werd verloren.

Zondag volgde een nieuwe testronde en daarbij bleken nog eens twaalf personen positief. Hun namen zijn niet bekendgemaakt, maar het zou gaan om acht spelers en vier stafleden.

Het nieuws heeft ook voor onrust gezorgd binnen de selectie van Napoli. De spelersgroep en technische staf van de huidige koploper van de Serie A worden dinsdag extra getest.

Het is nog niet duidelijk of door het grote aantal besmettingen de volgende wedstrijd van Genoa in gevaar komt. Voor zaterdag staat een thuiswedstrijd tegen Torino op het programma.

